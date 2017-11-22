Бензема вышел на 3-е место по числу выездных голов в ЛЧ, уступая Роналду и Месси

Нападающий «Реала» Карим Бензема забил два гола в матче 5-го тура группового раунда Лиги чемпионов с кипрским клубом АПОЭЛ. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу «сливочных». Бензема оформил дубль уже в первом тайме, отличившись на 39-й и первой компенсированной минутах.

Таким образом, 29-летний француз забил свой 24-й гостевой гол в Лиге чемпионов и сравнялся с экс-форвардом «МЮ» и «Реала» Рудом Ван Нистелроем. По этому показателю Карим теперь уступает лишь одноклубнику Криштиану Роналду и форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

