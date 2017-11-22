Тренер «Севильи» в перерыве матча с «Ливерпулем» сказал игрокам, что у него рак

Главный тренер «Севильи» Эдуардо Бериццо, у которого был диагностирован рак, рассказал об этом своим подопечным. По информации Mirror со ссылкой на Sevillainfo, сделал это аргентинский специалист в перерыве матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» — 3:3.

После первых 45 минут «Севилья» уступала со счётом 0:3, но сумела уйти от поражения. В перерыве Бериццо рассказал футболистам, что у него рак предстательной железы. Сообщается, что опухоль была выявлена на ранней стадии и Бериццо в результате лечения должен полностью восстановиться.

Ожидается, что официальное заявление по этому поводу клуб сделает 22 ноября. Бериццо предстоит перенести операцию, однако её точные сроки пока неизвестны.