В Англии из-за драки футболистов не был доигран товарищеский матч. Как сообщает Daily Mail, инцидент произошёл во время встречи между «Лидс Юнайтед» U23 и валлийским клубом «Рил».

По ходу встречи валлийцы действовали довольно грубо, а после очередного такого эпизода произошла драка. В итоге главный тренер «Лидса» Карлос Коберан принял решение увести команду с поля из-за опасений, что его подопечные могут пострадать, если матч продолжится.

«Мы всегда будем представлять «Лидс» в правильном свете, не забывая про поведение и ценности. Горжусь своими игрокам за то, как они себя вели», — сказал тренер.

Руководство «Рила» отметило, что проведёт внутреннее расследование.

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