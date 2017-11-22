Карпин: уверен, что Бериццо сможет преодолеть свой недуг

Бывший главный тренер «Спартака», «Мальорки» и «Армавира» Валерий Карпин, который с 1994 по 2005 год играл в Испании, поддержал наставника «Севильи» Эдуардо Бериццо, у которого диагностирован рак предстательной железы. Карпин и Бериццо играли вместе в «Сельте».

«Умный, рассудительный центральный защитник. Мог поучаствовать в организации игры, с первым пасом. Как и все аргентинцы, злой и неуступчивый. Компанейский человек, быстро влился в коллектив. Молодые ребята прислушивались к нему. Очень быстро стал своим в команде. Уверен, что он сможет преодолеть свой недуг», — сказал Карпин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.