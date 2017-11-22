Сёмин: думаю, Фарфан готов сыграть против «Копенгагена»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин в ходе предматчевой пресс-конференции поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Копенгагеном» (23 ноября), отметив, что полузащитник Джефферсон Фарфан, который пропустил последний матч РФПЛ с «Анжи» (1:0) может появиться завтра на поле.

«Ожидаю сложной игры. Она важна как для одной, так и для другой команды. Сейчас нам нужны характер и силы, так как провели большое количество матчей, игроки сборных налетались на большие расстояния, первая половина подходит к концу. Самая главная задача — выиграть игру завтра, а дальше жизнь покажет.

Думаю, Фарфан готов играть. Проведёт сегодня тренировку, и решим. Он профессиональный человек, мы рассчитываем на его помощь», — рассказал Сёмин.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Копенгаген». Начало – в 21:00 мск.