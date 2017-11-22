Сборная Саудовской Аравии планирует базироваться в Грозном во время ЧМ-2018

Сборная Саудовской Аравии планирует базироваться в Грозном во время чемпионата мира 2018 года. Об этом сообщает сайт главы и правительства Чеченской Республики со ссылкой на пресс-службу Федерации футбола Саудовской Аравии.

«В данный момент руководство федерации активно изучает все базы и пришло к выводу, что Грозный подходит сборной как по климатическим нормам, так и по вероисповеданию, однако окончательное решение будет принято за несколько дней до жеребьёвки», — сообщили в пресс-службе арабской сборной.

Жеребьёвка финальной части ЧМ-2018 состоится 1 декабря в Москве, а сам турнир пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах России.