Кьеллини не поможет «Ювентусу» в матче с «Барселоной» из-за повреждения бедра

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини не поможет туринской команде в сегодняшнем матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Барселоной». 33-летний футболист пропустит встречу из-за повреждения мышцы левого бедра, сообщает пресс-служба бьянконери.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Ювентус» — «Барселона». Начало — в 22:45 мск. По итогам четырёх матчей группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» занимает вторую строчку в группе, а «Барселона» находится на первом месте. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».