Гришин: с «МЮ» будет сложно, но, раз такая ситуация, надо играть. Не плакать же

Бывший главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о победе красно-синих над «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«ЦСКА – молодцы. Добились победы в хорошем стиле, быстро переходили из обороны в атаку. Заслуженная победа, так как «Бенфика» ничего опасного не создала. Каждая игра играет настолько, насколько позволяет соперник. Не надо обращать внимания на «Бенфику», это ЦСКА сыграл здорово. Нужна была победа, и они её добились. Конец серии Акинфеева? Скорее, это журналисты и посторонние люди нагнетают вокруг всей этой истории. Посмотрите, сколько Игорь провёл матчей в Лиге чемпионов. Хорошо, что сегодня сыграл на ноль, можно его поздравить. Но это не самое большое достижение. Может, груз ответственности с него спал, но в Лиге чемпионов все команды сильные, надо продолжать в том же духе. Но на первом месте всегда должны быть результаты команды, это важнее.

Кучаев и Гордюшенко в таком возрасте уже должны играть. Хорошо, что им дают время на поле. Молодцы, что не портят игру. Это большой плюс, что в ЦСКА доверяют своей молодёжи. С «Манчестер Юнайтед» будет очень сложная игра. Но, раз попали в такую ситуацию, надо играть. Не плакать же. Кто-то травму получил, кто-то дисквалифицирован. Есть футболисты, которые ждут своего шанса. Некоторые мечтают сыграть с «Манчестер Юнайтед». Не надо бояться, надо выходить и играть. Только так футболистам можно развиваться – в хороших играх, с сильными соперниками», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марком Бессоновым.