Витиньо: пора было ЦСКА и на своём стадионе в Лиге чемпионов выиграть

Форвард ЦСКА Витиньо поделился мнением о победе красно-синих над «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.



«Доволен, потому что это важная победа в борьбе за выход в плей-офф. Нам пришлось тяжело, но мы выполнили то, о чём просил тренер. Не важно, от кого мяч зашёл в ворота. Главное, мы взяли дома три очка и продолжаем гонку. Здорово, что мы добились двух побед на выезде, но пора было и на своем стадионе выиграть.

Как теперь играть с «МЮ» без Вернблума и Натхо? Мы сейчас не беспокоимся на этот счет. У нас впереди «Рубин», — сказал Витиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.