Щенников: может, я просто поймал удачу?

Защитник ЦСКА Георгий Щенников поделился мнением, с чем связана его возросшая результативность. В матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (2:0) он забил четвёртый гол в сезоне.



«Я не забивал в предыдущие девять лет в составе ЦСКА, а этот гол стал уже четвёртым в текущем сезоне. Не знаю, что изменилось и почему это случилось со мной сейчас. Может, просто поймал удачу?



Почему заменили? Я чувствовал дискомфорт в области голеностопа. Но посмотрим, что доктора скажут завтра», — приводит слова 26-летнего игрока пресс-служба УЕФА.

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