Тренер «Карабаха»: ребята были в шоке от судейства, я увидел, что они пали духом

Главный тренер азербайджанского «Карабаха» Гурбан Гурбанов поделился впечатлениями от поражения в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Встреча прошла в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 4:0 в пользу синих.



На 19-й минуте защитник хозяев Рашад Садыхов сфолил в своей штрафной площади против Виллиана и получил прямую красную карточку.

«Не хочу много говорить. Давно не было подобного разочарования. Мы хотели все 90 минут показывать хороший футбол. Но, к сожалению, остались в численном меньшинстве и не смогли этого сделать. Благодарен болельщикам. В футболе, конечно, случается всякое, но не настолько. Не знаю, кого винить в стольких красных карточках в наших матчах. В любом случае, благодарен подопечным. Сегодня мы уступили в счете, но не в борьбе. Ребята были в шоке от судейства. Я увидел, что они пали духом, поэтому хотел придать мотивации. Не было мыслей уводить с поля.

Жаловаться в УЕФА на такое судейство? Таких мыслей нет. По поводу назначения пенальти ничего не могу сказать. А удаление было лишним, раз дали 11-метровый. Есть недовольство по этому вопросу. Но ничего не изменить, решение принято. Неужели мы настолько маленькие перед ними, раз так легко принимаются подобные решения?" — цитирует тренера Аzerisport.