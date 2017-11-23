Сборная Перу может быть лишена права участия в ЧМ-2018

Сборная Перу может быть лишена права участия в чемпионате мира 2018 года в России. Как пишет местное издание Libero, перуанский политик Палома Носеда предложила принять закон, согласно которому федерация футбола страны перейдёт под полный контроль государства.

Как известно, контроль властей над футбольными федерациями запрещён правилами ФИФА, поэтому в случае, если закон Носеды будет принят, международная федерация может принять решение исключить перуанскую федерацию из своего состава. Следовательно, сборная Перу не сможет сыграть на ЧМ-2018.

Сообщается, что в ФИФА взволнованы из-за сложившейся ситуации и обратились к властям Перу с просьбой предоставить более подробную информацию о предложенном законе.