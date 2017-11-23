Блинд: у «МЮ» есть запас прочности в группе Лиги чемпионов, всё будет хорошо

Защитник «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинд прокомментировал поражение «Базелю» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Базеле на стадионе «Санкт-Якоб Парк» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

«Вторая половина была как американские горки — то вверх, то вниз. Это был хороший прострел, а я немного опоздал и игрок соперников отличился. Но у „МЮ“ есть запас прочности в группе, всё будет хорошо», — сказал игрок в эфире BT Sport.

Турнирная таблица в группе А после четырёх туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 9; 3. ЦСКА — 9; 4. «Бенфика» — 0.