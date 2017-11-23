Салихамиджич подтвердил, что Тьяго Алькантара надолго выбыл из строя

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич прокомментировал травму полузащитника команды Тьяго Алькантары, которую он получил в выездном матче группового этапа Лиги чемпионов с «Андерлехтом». Немецкий гранд одержал победу со счётом 2:1, а сам футболист сборной Испании неудачно приземлился после столкновения с соперником, подвернул голеностоп и был вынужден уступить место на поле Хамесу Родригесу.

«Алькантара наверняка выбыл из строя надолго. Возможно, на несколько месяцев. Это серьёзная мышечная травма. Естественно, мы расстроены, так как Роббен и Алькантара травмированы», — цитирует Салихамиджича интернет-издание Sport1.