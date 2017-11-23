Гризманн — о прерванной голевой засухе: стараюсь показывать свой максимум

Нападающий мадридского «Атлетико» Антуан Гризманн не скрывал эмоций после домашнего матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой». Подопечные Диего Симеоне одержали победу со счётом 2:0, а сам футболист сборной Франции отметился голом. Гризманн забил гол в составе «Атлетико» впервые с 27 сентября.

«Доволен тем, что забил и помогаю партнёрам по команде. Дай бог, чтобы «Атлетико» прогрессировал. И я в первую очередь. Я стараюсь показывать максимум того, на что способен. Я забивал на тренировках и в национальной команде, но в матчах за «Атлетико» мяч не влетал в сетку ворот. Мне нужно верить в себя и продолжать работать», — цитирует Гризманна Marca.