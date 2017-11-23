Хайнкес: Сандро Вагнер? Есть и много других нападающих

Мюнхенская «Бавария» рассматривает не только кандидатуру нападающего «Хоффенхайма» Сандро Вагнера для усиления атакующего потенциала команды, о чём сообщил её главный тренер Юпп Хайнкес. «Бавария» ищет форварда, который при необходимости мог бы достойно заменять польского форварда Роберта Левандовского.

«Помимо Вагнера есть много других нападающих. Мы не будем проявлять спешки и спокойно обсудим, стоит ли нам приобретать футболиста этого амплуа. Лично я не очень стремлюсь приобретать игроков в зимнее трансферное окно», — приводит слова Хайнкеса интернет-издание Sport1.