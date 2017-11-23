Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи
ЧМ-2018 - Европа
ЧМ-2018 - Европа
Турнир Команды Календарь игр Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи

36-летний специалист покинул пост наставника сборной Новой Зеландии

Футбол

Главный тренер сборной Новой Зеландии Энтони Хадсон покинул свой пост после того, как не смог вывести свою команду в финальную часть чемпионата мира 2018 года. Новозеландцы по итогам двух стыковых матчей уступили путёвку на турнир сборной Перу. 36-летний специалист работал с командой Новой Зеландии с 2013 года.

«Нам грустно, что не достигли нашей цели в отборочном раунде чемпионата мира. Но я должен сказать, что невероятно горжусь всеми игроками и персоналом, они были великолепны. Они были вместе, играли с гордостью и храбростью и были превосходны. Усилия, которые они прикладывали на протяжении многих лет, были первоклассными.

Я горжусь тем, как какой путь проделала команда за последние три года, и я надеюсь, что моё время здесь заложило фундамент для будущего успеха. У меня нет никаких сомнений. В Новой Зеландии отличная команда, способная добиться больших успехов на мировой арене», — цитирует Хадсона официальный сайт ФИФА.

Тренер новозеландцев рассказал, что мешало команде подготовиться к матчу с Перу
Комментарии (0)
Новости. Чемпионат мира 2018
Все новости RSS
Партнерский контент