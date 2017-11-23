Хави: уверен, Горецки мог бы с успехом играть в любом клубе мира

Бывший полузащитник «Барселоны» Хави Эрнандес, защищающий ныне цвета катарского клуба «Аль-Садд», прокомментировал информацию о том, что испанский гранд заинтересован в услугах хавбека «Шальке-04» Леона Горецки. Немецкие СМИ сообщали, что представители каталонского клуба уже провели переговоры с футболистом сборной Германии.

«Я видел игру Горецки и считаю, что у него достаточно высокий уровень. Уверен, он мог бы с успехом играть в любом клубе мира. Он бы удачно адаптировался. В Германии всегда есть молодые, талантливые игроки, и Горецки – один из них», — приводит слова Хави SID.

Действующий контракт Горецки с гельзенкирхенским клубом в силе до лета 2018 года.