Хуанфран выбыл на две недели и не поможет «Атлетико» в матче с «Челси»

Защитник «Атлетико» Хуанфран из-за травмы не сможет помочь своей команде в ближайших матчах. Об этом сообщает Marca. Футболист выбыл из строя примерно на две недели.

Травму 32-летний защитник получил в преддверии матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ромой» — 2:0 и был заменён на Аугусто Фернандеса. В ходе обследования врачи диагностировали у Хуанфрана повреждение подколенного сухожилия левого бедра.

Таким образом, испанец не сможет помочь «Атлетико» в последнем матче группового этапа ЛЧ с «Челси» (5 декабря), а также пропустит игры чемпионата с «Леванте» (25 ноября) и «Реалом Сосьедад» (2 декабря).