Божович: у «Арсенала» нет хорошей инфраструктуры, чтобы сразу выйти в еврокубки

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился мнением о возможном попадании команды в еврокубки. Сделал это специалист в ходе визита клуба на предприятие «Тулачермет» (крупнейший в России производитель и экспортёр товарного чугуна).

«На данный момент у Тулы нет хорошей инфраструктуры, чтобы сразу выйти в еврокубки. Для всего нужно время. Пока мы не можем на равных бороться с признанными грандами. У нас в команде собрано много амбициозных футболистов, они способны показывать достойный результат. Я верю в своих парней. Если представится шанс побороться за попадание в Лигу чемпионов или Лигу Европы, мы сделаем всё, чтобы им воспользоваться», — цитирует Божовича пресс-служба «Арсенала».

Также специалист рассказал о трансферной политике команды.

«Для нас главная задача сохранить зимой нынешний состав. Мы пока не можем приобретать футболистов за деньги. Так что будем искать варианты для усиления с минимальным вложением средств», — заключил Божович.

По итогам 17 туров «Арсенал» занимает в РФПЛ 8-е место. Таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».