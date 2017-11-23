Промес: на «Энфилде» «Спартак» может закончить начатое

Полузащитник «Спартака» Квинси Промес оставил сообщение на своей странице в «Твиттере», в котором оценил шансы красно-белых в Лиге чемпионов. В 5-м туре группового этапа подопечные Массимо Карреры сыграли вничью с «Марибором» (1:1) и в последнем туре 6 декабря встретятся с «Ливерпулем». Победа позволит «Спартаку» сыграть в плей-офф ЛЧ.

«На «Энфилде» мы всё ещё можем закончить начатое. Теперь всё внимание на понедельник», — говорится в сообщении.

В понедельник, 27 ноября, «Спартак» в 18-м туре российской Премьер-Лиги на «Открытие Арене» примет «Зенит».