Лидер ультрас «Бока Хуниорс» убит в собственном доме

Лидер ультрас «Бока Хуниорс» Густаво Перейра по прозвищу Медведь был убит в собственном доме в пригороде Буэнос-Айреса, сообщает Telam.

49-летний Перейра, который в прошлом работал телохранителем аргентинского боксёра Родриго Барриоса и был сотрудником частной охранной компании, находился дома со своей матерью.

Мать Перейры сообщила, что она открыла дверь человеку, который попросил позвать её сына. Вскоре женщина услышала несколько выстрелов, после чего убийца сбежал. Перейра был переведён в ближайшую больницу, где скончался.



Полицейские обнаружили восемь гильз на месте происшествия.