Более половины болельщиков «Халл Сити» желают немедленной отставки Слуцкого

Издание Кингстон-апон-Халла Hull Daily Mail на своём сайте провело опрос среди болельщиков «Халл Сити» по поводу будущего главного тренера команды Леонида Слуцкого. Им был задан вопрос, следует ли уволить российского специалиста со своего поста.

По итогам голосования 51% респондентов высказался за немедленную отставку Слуцкого. 30% верят, что специалист сможет изменить ситуацию, а 19% голосов — за то, чтобы россиянину дали ещё пару матчей, чтобы поправить нынешнее положение команды.

«Халл Сити» после 18 туров занимает 20-е место, серия без побед достигла уже пяти матчей.