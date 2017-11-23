Гамула: «Спартак» и ЦСКА выйдут из своих групп в ЛЧ, можете мне премию выписать

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула оценил шансы ЦСКА и «Спартака» на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Турнирную таблицу после пяти туров можно посмотреть на «Чемпионате».

«Я за российский футбол и за наши клубы. «Спартак» и ЦСКА выйдут из своих групп в Лиге чемпионов. Будет два невероятных исхода. Можете потом мне премию выписать, чтобы я на бензине ездил, а не пешком ходил», — сказал Гамула в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.

В последнем туре ЛЧ ЦСКА на «Олд Траффорд» сыграет с «Манчестер Юнайтед», а «Спартак» на «Энфилде» встретится с «Ливерпулем».