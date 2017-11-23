Фанат Роналду сделал татуировку на спине с фамилией и номером игрока

Один из болельщиков нападающего «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сделал себе татуировку в честь футболиста. На спине фаната, побывавшего на выездном матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с АПОЭЛ (6:0), набита фамилия Роналду и седьмой номер.

По информации Marca, фанат после игры смог лично встретиться со своим кумиром. Напомним, что в матче с киприотами Роналду оформил дубль и отдал один результативный пас.

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