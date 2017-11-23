Кака подтвердил, что получил предложение стать директором «Милана»

Бывший полузащитник «Милана» Кака подтвердил, что получил предложение вернуться в итальянский клуб. Бразильцу предложили роль директора россонери, но 35-летний футболист окончательного решения пока не принял.

«Пока не решил, хочу играть дальше или нет. Тем не менее возможность стать директором «Милана» — это нечто особенное», — цитирует Кака Football Italia.

Кака играл за «Милан» с 2003 по 2009 год. В октябре бразилец покинул «Орландо Сити», игроком которого являлся с 2014 года.