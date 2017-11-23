Мата: было бы здорово играть до 40 лет, как Гиггз

29-летний полузащитник Хуан Мата не исключает возможности того, что завершит карьеру в «Манчестер Юнайтед», а играть в футбол будет до 40 лет по примеру легендарного футболиста манкунианцев Райна Гиггза. Текущий контракт Маты с «МЮ» истекает следующим летом.



«Почему бы и нет? Мне 29, и я надеюсь, что смогу играть в футбол ещё несколько лет. Было бы здорово играть, пока мне не исполнится 40, как Райан Гиггз. Но до этого ещё далеко — 11 лет.

Никогда не знаешь, что может произойти в футболе и в жизни. Но я счастлив здесь", — приводит слова испанца ESPN FC.

Игроком «красных дьяволов» Мата является с 2014 года. На его счету 159 матчей, 37 голов и 27 голевых передач.