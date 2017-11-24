Фарфан — о выезде в Хабаровск: холод мне не страшен, а к перелётам я привык

Полузащитник «Локомотива» Джефферсон Фарфан, оформивший дубль в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с датским «Копенгагеном» (2:1), заявил, что «железнодорожники» уже думают о гостевой игре 18-го тура российской Премьер-Лиги со «СКА-Хабаровск».

«Игра была сложная. Наша команда сделала большую работу, отыграв хорошо 90 минут.

В понедельник нас ждёт тяжелейшая игра в Хабаровске. Мы уже забыли про «Копенгаген» и теперь настроены на «СКА-Хабаровск». Игра будет не менее сложная.

Вы знаете, что я очень много времени потратил на перелёты, более 50 часов, поэтому я тренировался чуть меньше остальных. Это нормально, что я вернулся чуть уставшим, но моё желание помогать сборной страны и «Локомотиву» помогало мне преодолеть физическую активность. Приятно было оформить дубль. Последний раз так отличался в игре с «Зенитом».

Перелёт в Хабаровск будет не так страшен. Холод мне не страшен, а к перелётам я привык», — сказал Фарфан в интервью корреспонденту «Чемпионата» Михаилу Гончарову.