Игроки «Аталанты» отпраздновали разгром «Эвертона» с табло рефери

Футболисты «Аталанты», праздновавшие разгромную победу над «Эвертоном» (5:1) в Ливерпуле в игре пятого тура группового этапа Лиги Европы, прихватили с собой в раздевалку судейское табло и сделали памятую фотографию. Гости из Италии отметили на табло цифры исторического результата.



«Если вы верите в мечты, то должны к ним стремиться. Мы сделали это, и теперь мы в истории!», — написали представители «Аталанты» в официальном клубном «твиттере».

Фото можно посмотреть в «твиттере» итальянского коллектива.