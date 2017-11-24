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Руни: в игре «Эвертона» не было ничего хорошего

Футбол

Нападающий и капитан «Эвертона» Уэйн Руни прокомментировал разгромное поражение от «Аталанты» (1:5) в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы.

«В нашей игре не было ничего хорошего. Проигрывать всегда плохо. Мы очень расстроены и огорчены.

У нас сменился тренер, и все мы должны сыграть свою роль в улучшении результатов. У нас уже начались позитивные изменения, сегодняшний матч не в счёт. Мы должны продолжать набирать очки в АПЛ и двигаться вверх по турнирной таблице", — приводит слова Руни BT Sport.

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