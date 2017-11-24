Андре Силва: надеюсь получить больше шансов в матчах Серии А

Нападающий «Милана» Андре Силва прокомментировал разгромную победу над «Аустрией» (5:1) в пятом туре Лиги Европы. Итальянский клуб за тур до окончания группового этапа обеспечил себе первое место в группе, завоевав путёвку в плей-офф.

«Было очень важно поскорее занять первое место. Этот матч не был лёгким, но все мы сыграли очень хорошо. Я счастлив и надеюсь, что получу больше шансов в матчах Серии А, как и в Лиге Европы», — приводит слова Силвы Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне португалец провёл 7 матчей в чемпионате Италии (из них три — в основном составе), не отличившись результативными действиями.