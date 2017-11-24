Монтелла: радует, что «Милан» не потерял голову после пропущенного гола

Главный тренер «Милана» Винченцо Монтелла прокомментировал разгромную победу над «Аустрией» (5:1) в пятом туре Лиги Европы. Итальянский клуб за тур до окончания группового этапа обеспечил себе первое место в группе, завоевав путёвку в плей-офф.

«Выход из группы с первого места был нашей задачей-минимум, мы с ней справились. Теперь мы постараемся наверстать упущенное в Серии А. „Милан“ сейчас пытается настроить себя на правильное мышление. К сожалению, мы получали опыт лишь тогда, когда сталкивались с командами калибра „Ювентуса“ и „Наполи“, которые сейчас сильнее нас.

Больше всего меня радует, что команда сегодня не потеряла голову после пропущенного гола. Это убеждает меня, что команда верит в то, что делает. У меня есть чёткие идеи относительно игроков, которые есть в моём распоряжении, и того, что они могут нам дать», — приводит слова Монтеллы Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.