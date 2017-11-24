Зе Луиш: в России взятка — это нормально, а в Португалии сразу поедешь в тюрьму

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал о негативном опыте общения с российскими полицейскими. По его словам, сотрудники правопорядка в России могут по 30 минут без причины осматривать машину и не отпускать до тех пор, пока не получат взятку.



«Полицейские всё время меня останавливают. Каждый день, иногда по два раза. Сначала один полицейский, через 200 метров другой. Забирают паспорт, сажают в полицейскую машину. Сижу там, ничего не делаю минут 30, пока они обыскивают мой автомобиль. Бесполезно объяснять, что ты футболист и не употребляешь наркотики. Им всё равно, они ничего не слышат и тупо хотят потратить твоё время.



Пробовал давать взятку. Это, как я понял, тут в порядке вещей. Полиция не отпустит, пока не заплатишь. Однажды я оставил машину на Пресне, рядом с торговым центром. О'кей, это было в неправильном месте, но я выскочил буквально на пять минут забрать обувь. Выбегаю назад, рядом с машиной полиция и эвакуатор. Говорю: «Погодите, я отошёл буквально на минуту». Они говорят: «Нет, всё — увозим». Пришлось дать 10 тысяч рублей. Взяли и сказали: «Проваливай скорей и машину свою убери». Есть ли что-то похожее в Португалии? Вы что, там, если предложишь взятку, сразу поедешь в тюрьму. А в России это нормально», — рассказал Зе Луиш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.



Полное интервью с Зе Луишем читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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