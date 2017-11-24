Зе Луиш: мне не нравится настроение москвичей, они как будто хотят подраться

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, что ему больше всего нравится и не нравится в Москве.



«Мне нравится водить, хотя в России это непросто. Дело не только в пробках. Иногда сложно найти нужное место, допустим аптеку. Их в Москве много, но мой GPS каждый раз заводит меня не туда. Направо-налево, и я уже заблудился. Московские пробки правда сводят меня с ума. Трачу на дорогу не меньше часа. Рекорд по времени до Тарасовки – 2,5 часа. Там опоздали абсолютно все! Поэтому тренировку перенесли. Это был безумный летний день, когда все собрались за город на барбекю. Помню, было очень жарко, народ массово поехал купаться, и всё вокруг превратилось в одну большую пробку.



Москва — самый большой город, где я был. Она мне нравится по одной причине: каждый раз, когда тебе что-то надо, ты легко это получишь. Всё что угодно в любое время суток: два часа ночи — не проблема. Ещё тут очень красивые высотки. Университет, например, виден из окон моей квартиры. Это в Москва-Сити. Удобно, многие ребята там живут, есть достаточно кафе, ресторанов и магазинов. Мне нравится моё место. Провожу много времени дома в своей комнате. Люблю, когда есть пусть небольшое, но место только для меня. Так я чувствую себя комфортно.



Есть одна вещь, которая мне не нравится в Москве помимо пробок, — это настроение людей. Ощущение, что они не слишком счастливы здесь. Они как будто хотят подраться, часто кричат. А я счастливый парень — смеюсь, улыбаюсь. Это всё из-за погоды и трафика. Люди всё время в стрессе, опаздывают на работу. Начинают с восьми — значит, встать надо в шесть утра, иногда в 5:30, и всё из-за пробок. Конечно, это раздражает людей. Они злые не сами по себе, их бесит обстановка вокруг», — сказал Зе Луиш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.

Полное интервью с Зе Луишем читайте на «Чемпионате» в скором времени.