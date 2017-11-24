«Атлетико» нацелился на полузащитника «Вильярреала» Эрнандеса

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в услугах полузащитника «Вильерреала» Родриго Эрнандеса, сообщает AS.

Согласно информации источника, столичный клуб намерен приобрести футболиста по окончании текущего сезона. «Атлетико» был бы не прочь видеть Эрнандеса в своих рядах и в зимнее трансферное окно, однако это невозможно.

Действующий контракт Эрнандеса с «Вильярреалом» заканчивается летом 2018 года, и клуб предлагает ему пролонгацию соглашения на четыре года.

По итогам 12 туров чемпионата Испании Эрнандес принял участие во всех матчах, не отметившись голами и результативными передачами.