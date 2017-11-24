Хаби Алонсо: Роналду будет в порядке в решающие моменты

Бывший полузащитник мадридского «Реала» Хаби Алонсо выразил уверенность в том, что нападающий команды Криштиану Роналду не подведёт её в важных фазах сезона. Футболист сборной Португалии в последнее время нередко подвергается критике за свою игру и низкую результативность.

«Я вижу Роналду таким же, каким он был всегда. Криштиану будет в порядке в решающие моменты. Роналду, как всегда, горит желанием поражать ворота соперников и выигрывать титулы», — приводит слова экс-футболиста сборной Испании и мюнхенской «Баварии» Marca.