Габриэл Жезус: хочу как можно скорее побить рекорд Агуэро в «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Габриэл Жезус восхищается игрой партнёра по команде Серхио Агуэро и надеется в будущем побить его рекорд по голам за клуб. На счету Агуэро 179 голов в 266 матчах.

«Серхио установил замечательный рекорд в «Манчестер Сити». Надеюсь, смогу побить его как можно скорее.

Я очень хорошо знаком с Серхио, он замечательный парень. Мы все знаем, какой он игрок, а также фантастический человек. Я большой его поклонник. Здорово играть вместе с ним. Мы помогаем друг другу и бьёмся за престиж «Манчестер Сити», — цитирует Жезуса Daily Star.

Габриэл Жезус с момента перехода в «Манчестер Сити» принял участие в 29 официальных матчах за клуб и забил 17 голов.