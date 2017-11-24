Месси рассказал, как отнёсся к своему непопаданию в основу на матч с «Ювентусом»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прокомментировал своё непопадание в стартовый состав на гостевой матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» (0:0). Игрок появился на поле с замены на 56-й минуте.

«Каждый раз, когда оказываюсь в запасе, это вызывает ажиотаж. Это правда, что мне не нравится сидеть на скамейке запасных. Я бы предпочёл быть на поле и помогать своей команде. Однако в то же время я понимаю, что сезон длинный и по его ходу футболисты должны заботиться о себе и брать передышки», — цитирует Месси Sport.es.