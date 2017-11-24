Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Задай вопрос гостям редакции «Чемпионата» братьям Миранчукам!

Футбол

Братья Алексей и Антон Миранчуки, выступающие за московский «Локомотив», станут очередными гостями редакции «Чемпионата».

Вы можете присылать свои вопросы игрокам на электронный адрес: askchampionat@rambler.ru. Вопросы должны быть корректными и по возможности небанальными. Убедительно просим рядом с вопросом указывать своё имя или ник.

В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Алексей Миранчук провёл за «Локомотив» 17 матчей и забил семь голов. На счету Антона аналогичное число игр и один забитый мяч.

Полузащитник «Локомотива» Фарфан за 22 дня пролетит 46 тыс. километров
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент