Задай вопрос гостям редакции «Чемпионата» братьям Миранчукам!

Братья Алексей и Антон Миранчуки, выступающие за московский «Локомотив», станут очередными гостями редакции «Чемпионата».



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В текущем сезоне российской Премьер-Лиги Алексей Миранчук провёл за «Локомотив» 17 матчей и забил семь голов. На счету Антона аналогичное число игр и один забитый мяч.