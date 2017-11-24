Безуглов рассказал, как долгие перелёты могли сказаться на здоровье Фарфана

Врач сборной России Эдуард Безуглов выразил мнение, что полузащитник «Локомотива» и сборной Перу Джефферсон Фарфан хорошо перенёс длительные перелёты в связи с матчами «железнодорожников» и национальной команды.

Фарфан принял участие и в домашней, и в гостевой стыковых встречах с командой Новой Зеландии за право участвовать на ЧМ-2018. Футболист помог своей команде оформить путёвку на мундиаль, забив один из решающих мячей, а после этого прибыл в расположение клуба и помог «Локомотиву» обыграть в Москве «Копенгаген» (2:1), забив два гола. Джефферсон был признан лучшим игроком недели в Лиге Европы.

«Любой перелёт более двух часов можно по воздействию на организм приравнять к тренировке. Если же полёт длится более шести-семи часов и пересекаются три-четыре часовых пояса, то нагрузка на организм просто колоссальная! При этом нельзя забывать, что он не просто путешествовал, а принимал участие в важнейших матчах, отбирающих много сил.

Полностью нивелировать воздействие на организм нельзя — усталость всё равно будет, но можно снизить негативный эффект таких перелётов за счёт правильно расписанного режима сна (в том числе в самолёте): спать надо вовремя и достаточно долго и глубоко. Здесь на помощь могут прийти и снотворные растительного происхождения, и даже определённые блюда. Кроме того важно полноценно и максимально быстро восстанавливаться после нагрузок, грамотно дозировать нагрузки с учётом показателей крови и пульса. Также значимо снижают ощущение усталости хорошее настроение и мотивация. Все эти параметры у Фарфана на самом высоком уровне, и поэтому он не только хорошо перенёс эти перелеты, но и замечательно играет», — сказал Безуглов корреспонденту «Чемпионата».