Хохлов: «Динамо» почему-то начинает играть только после пропущенного гола

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал поражение в матче 18-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:2).

«Допустили очень много ошибок в обороне, и эти ошибки привели как к первому голу, так и ко второму. Даём сопернику создавать ситуации, которые приводят к голам.



Быстрый гол не спутал нам карт. Мы почему-то начинаем играть только после пропущенного гола. То ли это боязнь какая-то, то ли ещё что. Может быть, давит турнирное положение. Когда нам забивают, мы начинаем играть совсем по-другому.



Почему не выпустил Вандерсона, когда команда проигрывала? Если бы вы раньше подсказали, я бы, наверное, его выпустил», — сказал Хохлов в эфире телеканала «Наш футбол».