«Зенит» может приобрести Набиуллина, «Рубин» — Бухарова

Комментатор Нобель Арустамян поделился информацией о возможных трансферах «Зенита» и «Рубина». По его сведениям, зимой сине-бело-голубые могут приобрести у казанцев защитника Эльмира Набиуллина, а рубиновые рассматривают возможность возвращения форварда «Ростова» Александра Бухарова.



«В ближайшем будущем „Зенит“ может отдать нескольких игроков аренду, а что касается приобретений, то есть вопрос по линии обороны. Данный вопрос ещё более актуален в связи с тем, что команду может покинуть Кришито, которому пока не предложили новый контракт. При этом „Зенит“ активно интересуется футболистом „Рубина“ Набиуллиным. Летом были по этому поводу серьёзные переговоры, но в итоге „Зенит“ выбрал Мевлю. Тогда у петербуржской команды была проблема с центральным защитником, а сейчас им нужен Набиуллин. Вполне возможно, что зимой этот трансфер свершится.



«Рубин» ищет варианты усиления. Один из вариантов усиления атаки на весеннюю часть чемпионата — нападающий «Ростова» Бухаров, игравший в своё время в казанском клубе. Он там выступал неплохо, забивал, был продан за рекордные деньги в «Зенит». Мы знаем об отношениях «Рубина», «Ростова», «Зенита» — эти команды провели очень много сделок друг с другом прошедшим летом. Не исключаю, что то же самое будет и ближайшей зимой", — сказал Арустамян в новом выпуске программы «Секретные материалы».

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