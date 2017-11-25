Оуэн дебютировал в качестве жокея и финишировал вторым

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн дебютировал в качестве жокея в благотворительных скачках в Аскоте и финишировал вторым. В забеге на 1400 метров приняли участие 10 наездников-любителей, посетили соревнования многие известные лица Англии, включая принца Чарльза и герцогиню Корнуольскую.



«Не могу сдержать улыбки, мне всё очень понравилось. После забега чувствовал себя так, будто снова сыграл в четвертьфинале чемпионата мира против Бразилии, телефон на пару дней просто сошёл с ума. Доброжелатели прислали сотни приятных пожеланий, думаю, мой телефон сейчас пытается остыть», — цитирует воспитанника «Ливерпуля» Daily Mail.