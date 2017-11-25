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«Лиллем» временно будут руководить сразу четыре тренера

Футбол

Французский «Лилль» назначил четырёх тренеров, которые будут временно замещать обязанность главного тренера команды, сообщает официальный сайт клуба.

В ближайшее время командой будут руководить Фернандо Да Крус, Жоао Сакраменто, Бенуа Делаваль и Франк Манто.

На этой неделе «Лилль» отстранил от работы главного тренера команды Марсело Бьельсу, не называя причины такого решения. В аргентинских СМИ сообщалось, что специалист был отстранён из-за того, что в экстренном порядке уехал в Чили, чтобы навестить своего бывшего помощника в сборной Чили Луиса Марию Бонини, который находился в тяжёлом состоянии из-за рака желудка, однако эту информацию не подтвердило руководство французского клуба.

Ранее сообщалось, что руководство «Лилля» заинтересовано в отставке Бьельсы, но специалист требует € 14 млн за расторжение контракта. Команда на сегодня занимает 19-е место в турнирной таблице Лиги 1.

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