Побегалов: весёлые у нас матчи получаются с «Крыльями Советов» в этом году

Главный тренер «Шинника» Александр Побегалов поделился впечатлениями от матча 25-го тура первенства Футбольной национальной лиги с «Крыльями Советов».

Встреча в Самаре завершилась вничью со счётом 3:3. При этом ярославская команда по ходу матча уступала с разницей в три мяча.



«Весёлые у нас матчи получаются с «Крыльями» в этом году. 2:3 мы проиграли дома, где упустили ничью на последних минутах. Сегодня — 3:3. Кому-то, может быть, такой футбол и нравится. «Крылья» имели безоговорочное преимущество в первом тайме. Мы поговорили с ребятами в раздевалке, они вышли на вторую половину, и у них получилось показать что-то похожее на футбол», — цитирует Побегалова официальный сайт ФНЛ.