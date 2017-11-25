Аллегри: у «Ювентуса» был кризис два года назад, но сейчас такой проблемы нет

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри заверил, что команда не находится в кризисе. По итогам 13 туров туринцы занимают третье место в таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на четыре очка.

«У нас был кризис два года назад, когда мы отставали от первого места на 12 очков и действительно плохо играли. Год назад у нас примерно в это же время было преимущество в семь очков над конкурентами, и тогда мы тоже не играли в хороший футбол. Сейчас такой проблемы нет», — цитирует Аллегри Football Italia.