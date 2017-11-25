Обамейянг делит первое место по количеству голов в Бундеслиге среди африканцев

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг отметился голом в матче 13-го тура немецкой Бундеслиги с «Шальке».



Этот гол стал для 28-летнего габонского форварда 96-м в Бундеслиге. Обамейянг догнал ганского нападающего Тони Йебоа, у которого тоже 96 голов в высшем немецком дивизионе. Теперь нападающий «Боруссии» делит с бывшим форвардом «Айнтрахта» и «Гамбурга» первое место по количеству голов в Бундеслиге среди африканских футболистов.

Обамейянг не сможет стать рекордсменом среди африканцев в сегодняшнем матче, так как на 72-й минуте был удалён с поля.