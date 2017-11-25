«Бетис» и «Жирона» сыграли вничью, обменявшись голами на 94-й и 95-й минутах

«Бетис» и «Жирона» сыграли вничью в матче 13-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Севилье на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась со счётом 2:2.

На первой добавленной к первому тайму минуте полузащитник Кристиан Португес вывел каталонскую команду вперёд. На 85-й минуте хавбек Андрес Гуардадо сравнял счёт. На 94-й минуте Португес оформил дубль, но спустя минуту Кристиан Тельо восстановил равенство в матче.

«Бетис» набрал 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице Примеры. «Жирона» (17) — 10-я.