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Фанат «Норвич Сити» заменил резервного судью в ходе матча Чемпионшипа

Футбол

Фанат «Норвич Сити» заменил резервного судью в ходе матча 19-го тура Чемпионшипа с «Престон Норт Энд».

В концовке встречи линейный судья получил травму и был заменен четвертым арбитром. Однако на стадионе не было другого официального представителя EFL, который мог бы исполнить функции резервного судьи.

Рефери Тим Робинсон увел игроков с поля, и игра могла быть отложена, но на помощь пришел один из фанатов. Рефери поручил ему снять верхнюю одежду, в результате болельщик оказался у бровки в джинсах и черной куртке четвертого судьи.

Фанат поднял электронное табло, чтобы показать, что к игре добавлено 10 минут дополнительного времени. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Фото доступно в «твиттере» Telegraph.

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