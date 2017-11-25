Фанат «Норвич Сити» заменил резервного судью в ходе матча Чемпионшипа

Фанат «Норвич Сити» заменил резервного судью в ходе матча 19-го тура Чемпионшипа с «Престон Норт Энд».

В концовке встречи линейный судья получил травму и был заменен четвертым арбитром. Однако на стадионе не было другого официального представителя EFL, который мог бы исполнить функции резервного судьи.



Рефери Тим Робинсон увел игроков с поля, и игра могла быть отложена, но на помощь пришел один из фанатов. Рефери поручил ему снять верхнюю одежду, в результате болельщик оказался у бровки в джинсах и черной куртке четвертого судьи.



Фанат поднял электронное табло, чтобы показать, что к игре добавлено 10 минут дополнительного времени. Встреча завершилась вничью — 1:1.

Фото доступно в «твиттере» Telegraph.