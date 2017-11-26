Хайнкес: «Бавария» проиграла матч в Мёнхенгладбахе в первом тайме

Главный тренер «Баварии» Юпп Хайнкес прокомментировал поражение мюнхенского клуба в Мёнхенгладбахе в матче с «Боруссией» (1:2) в 13-м туре немецкой Бундеслиги. Эта неудача стала первой для баварцев после возвращения специалиста в тренерский штаб.



«Мы проиграли матч в первом тайме и ничего в первой половине не показали. Мы действовали слишком медленно, не пытались прибавить в скорости и не сумели найти правильный ритм. Во втором тайме нам удалось забить лишь один гол, игроки «Боруссии» умно действовали в обороне», — цитирует специалиста клубная пресс-служба.

«Бавария» потерпела первое поражение после возвращения Хайнкеса